В Орле начал разрушаться Герценский мост

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вторник
18.07.2017
18:05:04
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В Орле начал разрушаться Герценский мостВ прошлом году он был в числе объектов, отремонтированных к юбилею города.
На проезжей части моста на месте стыков рушится асфальт, обнажая арматуру. Прошлым летом работы выполняла московская фирма «Арида», к которой уже тогда было множество претензий. Теперь же, когда к качеству выполненного ремонта снова возникли вопросы, в городском управлении коммунальным хозяйством сообщили, что подрядчику дали неделю для устранения недочетов – то есть время до 24 июля.
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