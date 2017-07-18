Новости версия для печати В Орле начал разрушаться Герценский мост В прошлом году он был в числе объектов, отремонтированных к юбилею города.



На проезжей части моста на месте стыков рушится асфальт, обнажая арматуру. Прошлым летом работы выполняла московская фирма «Арида», к которой уже тогда было множество претензий. Теперь же, когда к качеству выполненного ремонта снова возникли вопросы, в городском управлении коммунальным хозяйством сообщили, что подрядчику дали неделю для устранения недочетов – то есть время до 24 июля.





Юлия Сулим

18 июля 2017 года







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