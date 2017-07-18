В Орле начался ремонт улицы Поселковой, включая Лужковский мост и кольцевую развязку

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вторник
18.07.2017
18:04:49
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В Орле начался ремонт улицы Поселковой, включая Лужковский мост и кольцевую развязкуУже отфрезеровано 4,5 тыс. кв. метров дорожного покрытия.
Всего подрядчику предстоит отфрезеровать дорогу, уложить выравнивающий слой и устроить покрытие на 20 тыс. кв. метров. Стоимость работ по контракту - 17,5 млн рублей. Также в областном центре продолжается ремонт дороги на ул. Дениса Давыдова, тротуаров по Болховскому шоссе и Наугорскому шоссе и ремонт дорожного полотна по ул. Генерала Родина.
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