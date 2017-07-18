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Орловская область завершает программу переселения из аварийного жилья

Предварительные итоги подведены. Жители более 100 домов уже получили новые благоустроенные квартиры. После 2012 года в список аварийных попали еще 140 многоквартирных домой.

Многие жители расселенных аварийных домов получили благоустроенное жилье в новостройках микрорайона Болховский.

Алла Якушина стала одной из таких счастливых обладательниц новеньких квадратных метров. Сравнивать есть с чем. До этого Алла Михайловна жила в двухэтажке, которая была построена как времянка практически сразу после войны. Вода - на улице в колонке, удобства - тоже во дворе. Сноса ждали несколько десятилетий. Уже и не надеялись. Спасительной соломенкой стала программа по переселению.
Алла Якушина, участница программы переселения из аварийного жилья: «Я узнала, что в марте уже готова квартира. В апреле я уже переехала. Без всяких проволочек, все удачно, все хорошо».
В августе ключи от новеньких квартир получат последние переселенцы. В сентябре подведет окончательные итоги. В рамках реализации программы область получила из федерального бюджета 500 миллионов рублей, столько же регион вложил собственных средств, плюс к этому 100 миллионов смогли привлечь частных инвестиций по программе развития застроенных территорий.
Александр Ремига, зам. председателя правительства по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству: «Данная программа в Орловской области завершена успешно, и все сто процентов людей, которые участвовали в этой программе, будут расселены. В августе будут переселены последние».
Список домов, признанных аварийными после 2012 года уже попали 140 многоэтажек. Чтобы их расселить, необходимо ни много ни мало 2 миллиарда рублей. У области таких денег нет. Поэтому понимание федерального центра необходимо как воздух. Однако региональное руководство на месте тоже не сидит. В конце 2016 годы был создан проектный офис по привлечению инвестиций в этот сектор. И результаты уже есть.
Александр Ремига, зам. председателя правительства по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству: «У нас в планах через договоры развития застроенных территорий – переселить порядка 30 домов в течение нескольких лет».
Чтобы переселить всех нуждающихся по новой программе переселения, необходимо 50 тысяч квадратных метров жилья, это фактически в два раза больше, чем было необходимо
ранее. Однако шансы на то, что это удастся воплотить в жизнь, очень высоки.


Оксана Гранн
18 июля 2017 года

 


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