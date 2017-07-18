Новости версия для печати Книгу орловского поэта Ивана Новикова «Стихи деткам» выдвинули на конкурс «Книга года» Книга будет участвовать не только в ежегодном Национальном конкурсе «Книга года», но и во Всероссийском конкурсе православной книги.



Автор Иван Новиков – орловский поэт, философ, мыслитель, эмигрант. В этом году исполнилось 140 лет со дня его рождения. Его имя носит библиотека в Мценске. И именно её сотрудникам и обязано издание своим появлением на свет.

Александр Лысенко, директор издательства : «Идея появилась в библиотеке им. Новикова, которая много лет сотрудничала с архивом, занималась изучением истории писателя. В книге - детские стихи 20-х годов, где сохранился язык России начала 20 века, которую сегодня очень приятно будет узнавать и детям, и взрослым. И, так сказать, выдвигаем эту книгу на конкурс «Книга Года». Иллюстрации выполнены известным орловским театральным художником Любовью Жмакиной.



Кроме того, сейчас в издательстве ведется работа над проектом «Книги орловских писателей на рубеже тысячелетий». На его воплощение получен грант.



Сегодня книгу Ивана Новикова «Стихи деткам» Александр Лысенко преподнес губернатору. Но на личной встрече губернатора и издателя говорили не только о книгах. Александр Лысенко попросил главу региона помочь детской библиотеке имени Пришвина в Орле приобрести автобус. Губернатор взял решение этой проблемы на контроль.





Татьяна Напольских

18 июля 2017 года







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