Новости версия для печати У орловских спасателей появился тренировочный комплекс Чтобы держать под контролем любую ситуацию и уметь оперативно справляться с ней, орловские спасатели получили тренировочный комплекс по имитации аварий на объектах, где есть активные химические вещества. Первое тактико-специальное учение уже прошло.



Тренировочный комплекс размещён на площадке с твердым покрытием с размерами 6х4,5 метра. И состоит из ёмкости 16 м³ и блока управления. Он позволяет проводить подготовку пожарных и спасателей без риска их здоровью и без нанесения ущерба окружающей среде.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Татьяна Напольских

18 июля 2017 года







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