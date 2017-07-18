Новости версия для печати Сегодня российский пожарный надзор отмечает 90-летний юбилей На Орловщине эту дату как день зарождения своей службы празднует 71 человек. В том числе, и благодаря этой службе за последние 10 лет количество пожаров в регионе уменьшилось на 64%, количество погибших – на 40 %.



И правоприменитель, и пропагандист, и пожарный в одном лице, - функции инспектора МЧС с каждым годом все шире. Надзорные полномочия инспекции к настоящему моменту уже вышли далеко за пределы сферы пожарной безопасности.

Александр Новиков, главный государственный инспектор пожарного надзора, начальник ГУ МЧС России по Орловской области:«В чистом виде Государственного пожарного надзора в чистом виде нет, у нас есть теперь Управление надзорной деятельности, которое аккумулирует не только вопросы обеспечения пожарной безопасности, но и вопросы обеспечения безопасности территории и населения и вопросы гражданской обороны».

От так называемой «палочной» системы надзорный орган МЧС ушел давно. В счет идет не число протоколов и предписаний, выданных инспектором, а отсутствие ЧП на подконтрольной территории.

Александр Новиков, главный государственный инспектор пожарного надзора, начальник ГУ МЧС России по Орловской области:«Для нас не самое главное показатели или количество составленных административных материалов, этого критерия у нас уже давно нет и по нему мы не оцениваем работу личного состава». Пожары для инспекторов по-прежнему остаются главной проблемой. При этом возгораний, вызванных непреодолимыми факторами, к примеру, молнией, ничтожно мало. Почти всегда к беде ведет недосмотр человека.

Александр Новиков, главный государственный инспектор пожарного надзора, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Причины пожаров банальны. Это неосторожное обращение с огнем, курение, оставленные электроприборы, с началом отопительного сезона использование неисправных печей или неприспособленного для этого оборудования, нарушение правил при эксплуатации электрооборудования». Тенденция по снижению административного давления на бизнес надзорный орган МЧС затронула напрямую.

Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «Абсолютно смещены приоритеты надзорной деятельности. Государственный пожарный надзор превратился из карательного органа в друга и соратника предпринимателей. Внесено изменение в административное законодательство – если за впервые совершенное административное правонарушение раньше был административный штраф, то сейчас применяется предупреждение, что мы активно применяем на практике». Впрочем, сегодня у предпринимателей уже есть вполне законная возможность и вовсе не иметь дела с пожарным надзором.

Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «На основе гражданско-правового договора приходит аудитор оценивать пожарное состояние объекта и выдает рекомендацию по устранению нарушения, либо выдает заключение, что объект соответствует». Александр Новиков, главный государственный инспектор пожарного надзора, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Это дает право предпринимателю, если у него есть определенные сомнения, обратиться и полностью исключить те мероприятия по надзору, которые проводятся федеральным органом». Вот только послабление контроля со стороны государства не всем субъектам предпринимательства идет на пользу.

Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «Последний крупный пожар был на территории рынка на Щепной площади. Чем этот пожар характерен – на одной территории сконцентрировано большое количество индивидуальных предпринимателей, и в результате недобросовестного отношения одного из них, пострадали многие другие». Напомним, еще в день пожара погорельцы связывали ЧП с неисправностью холодильника.



Результативность работы инспектора рассчитать непросто, но он спасает жизни и имущество не меньше, чем опытный боец пожарной охраны, предотвращая еще не случившуюся беду.





Иван Суверин

18 июля 2017 года







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