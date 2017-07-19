Новости версия для печати Дети, чьи родители не выплачивают алименты и находятся в розыске, имеют право на ежемесячное денежное пособие Об этом сообщают судебные приставы.



Если в течение года по месту жительства не поступает сведений о месте пребывания недобросовестного гражданина, то по суду его признают безвременно отсутствующим, что дает право детям получать финансовые выплаты.



По итогам работы службы, за 6 месяцев этого года на рассмотрение вопроса о признании должника безвестно отсутствующим (по заявлению взыскателей, заинтересованных лиц) было подано 6 заявлений в суд, 4 из которых удовлетворили. 2 заявления еще находятся на рассмотрении.





Мария Семак

19 июля 2017 года







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