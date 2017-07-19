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среда
19.07.2017
11:03:47
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Оборот розничной торговли в Орловской области в I полугодии снизился на 0,4%, оптовой - вырос на 8,6%Как сообщает Орелстат, оборот торговли в регионе составил 59,8 млрд рублей, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В том числе непродовольственных товаров за отчетный период было реализовано на сумму 33,9 млрд рублей, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий - на 25,9 млрд рублей.
Вместе с тем оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил за январь-июнь 88,7 млрд рублей (рост на 10,3%). На долю субъектов малого предпринимательства пришлось 59,2% оборота оптовой торговли.
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