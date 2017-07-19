Сегодня в Орловской области завершается Чемпионат и Первенство по велосипедному спорту на шоссе

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среда
19.07.2017
11:03:49
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Сегодня в Орловской области завершается Чемпионат и Первенство по велосипедному спорту на шоссеУчастие приняли 70 спортсменов со всех районов региона.
Накануне прошла индивидуальная гонка. В младшей группе - велосипедисты 2005 года рождения и старше – первые места среди мальчиков завоевали воспитанники «Олимпа» и спортивной школы №1, среди девочек лидирующие позиции занимает снова спортивная школа №1.
Средняя группа спортсменов завершила гонку со следующим результатом: среди мальчиков все призовые места разделили ребята из спортивной школы №1, среди девочек – результат почти тот же, только третья позиция досталась «Олимпу».
Сегодня состоится групповая гонка на 30 км, 20 км, 10 км.
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