Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия»



- Заложили землю, чтобы прокормить школьников.



- На Орловщине появилась новая порода коров- мценская дикая.



- Запланированное новоселье. Продолжат ли переселять людей из аварийных домов?



- Приготовьте аттестат. 10 тысяч абитуриентов уже подали документы в ВУЗы региона.



- Правильные детские стихи. Сегодня был представлен сборник-номинант на «Книгу Года».



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Вести-Орёл

18 июля 2017 года







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