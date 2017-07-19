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Священные коровы Клавдии Бологовой

В деревне Второй Воин Мценского района на 40 домов - 30 коров. И все они – гордость Клавдии Андреевны Бологовой и головная боль для односельчан. Пенсионерка держит буренок на естественном вскармливании и естественном доении.

Но для соседей такой гарант продовольственной безопасности – сродни стихийному бедствию. Коровы беспрепятственно гуляют по деревне, регулярно заглядывая на огороды селян.

Почему коровы на Мценской земле - священные животные?

Деревню Второй Воин местные жители считают маленькой Индией: коровы здесь буквально повсюду – и во дворах, и на дорогах. А все потому, что их хозяйка считает буренок священными животными. Коровы для Клавдии Андреевны как гарант продовольственной безопасности. Сколько их - она точно не знает,  по словам соседей, голов 30 наберется. И у каждой - обязательно свое имя. Коровы, быки, телята – на подножном корме круглый год. Доение - тоже естественное. Но такое ноу-хау бабы Клавы соседям не по нраву.   
 
Во Втором Воине боевые действия соседей идут уже 7 лет. Всё, что выращено непосильным трудом, корова языком слизала. 
Валентина Бывших, жительница деревни Второй Воин: «Были огурцы – все уничтожены, фасоль – похватали все макушки, 64 кочаны капусты съели».
Расписание у коров как на курорте - «все включено». И питание, и экскурсии.  На завтрак, обед и ужин буренки ходят к соседям. Утро Валентины Михайловны Бывших начинается с огорода. Практически каждый день она подсчитывает потери урожая. А тут еще буренки решили дать бой и пьянству.
Нина Кривова, жительница д. Второй Воин: «Пьяный мужик лежал – шапку съели. Говорит, чуть голову не съели. Целлофан, мешки – все едят, по помойкам лазают. Вообще беспризорный скот! Издевательство!».
Пришли куры – пощипали, коровы пришли – потоптали. От агрессивной соседской живности местные жители решили отгородиться - не помогло.
Раиса Бологова, жительница д. 2-й Воин: «В этом году отгородили огород, обтянули колючей проволокой. Так пришли утром – колючая проволока перекусана. Значит, нарочно это, чтобы коровы заходили и все съедали».
Клавдия Бологова - пенсионерка законопослушная, ущерб соседям возмещает исправно, а про своих коров говорит, что у них статус особый. 
 
Во Втором Воине 83-летнюю женщину окрестили миллионершей. По факту, так и есть. Цена одной коровы в среднем 70 тысяч рублей. Для деревни же все эти буренки – стихийное бедствие. Но  закон количество голов в личном хозяйстве не ограничивает.
Анна Родионова, заместитель главы администрации Воинского с/п Мценского района: «Одно кладбище на Втором Воине – там скотины регулярно ходит. Мы ее штрафовали за это». 
Штраф в 11 тысяч рублей Клавдия Андреевна выплатила. С пенсии.              
 
В ветеринарном управлении на учете 23 коровы Бологовой, все привиты. Но к условиям содержания вопросы есть.
Виталий Сиротин, начальник Управления ветеринарии Орловской области: «Я думаю, теперь актуальным будет побеседовать с ней, провести переговоры, найти возможных покупателей животных, а документально мы поможем это все оформить».
Документально в Индии корова защищена законом, в России же под защитой имущество людей. К Мценским буренкам скоро вновь наведаются контролеры. И, скорее всего, выпишут хозяйке очередной штраф. Только вряд ли буренки будут соблюдать протокол.





Надежда Невматулина
19 июля 2017 года

 


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