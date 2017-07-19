Новости версия для печати В Орловской области больше 10 тысяч абитуриентов уже подали документы на зачисление По планам приёмных комиссий самих институтов – эта цифра будет увеличена вдвое. При этом почти четверть всех будущих студентов поступит на бюджетные места.



Единый государственный экзамен сдан, отгремели школьные выпускные и вчерашние одиннадцатиклассники, получив дипломы о среднем образовании, стали абитуриентами. И вновь перед ними нелёгкий выбор. Какой выбрать вуз? На кого пойти учиться? В приёмных комиссиях орловских вузов эти вопросы буквально висят в воздухе. А разнообразие направлений подготовки – в наших учебных заведениях их больше трёхсот – жизни вчерашним школьникам не облегчает. Но рано или поздно каждый делает выбор. Всего на эту приёмную кампанию орловские вузы получили около 5 тысяч бюджетных мест. На них, по планам институтов, будут претендовать больше 20 тысяч абитуриентов, включая приезжих. Последних, кстати, прибавилось, отмечают в приёмных комиссиях. И в большинстве случаев ребята предпочитают лично подавать документы – по старинке. Почте и интернету не доверяют. А если кто-то до сих пор не определился с выбором будущей профессии, то им помогут там же – в приёмной комиссии. Приём документов орловские вузы в среднем будут вести до конца июля. Приказы о зачислении появятся уже во второй половине августа.





Антон Киселёв

19 июля 2017 года







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