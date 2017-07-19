Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Ищет вся Россия. Орловцы подключились к розыску трехлетнего Артема.



- Когда рёв тяжелой техники во дворе – не мешает. В регионе начался ремонт дворов.



- Октябрьский мост в Орле обещают отремонтировать на этой неделе.



- Маленькая Индия – в Мценском районе.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

19 июля 2017 года







На главную страницу





