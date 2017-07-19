Новости версия для печати Свою помощь в поисках ребенка, пропавшего в Липецкой области, могут оказать и орловцы Малыш, пропавший в соседней Липецкой области, до сих пор не найден.



Трехлетний Артем Кузнецов пропал в районе деревни Михайловка Липецкой области. На его поиски подняты сотни людей. Ребенок до сих пор не найден, но обнаружен детский сланец и след. Ситуация осложняется тем, что в области много оврагов времен Великой Отечественной.



Свою помощь могут оказать и орловцы. В регионе формируются экипажи волонтеров. Выезд запланирован на завтрашний вечер. Вот что рассказала один из организаторов поиска.

Наталья Дёма, инфоорг ПСО «Лиза Алерт» : «Ребенок до сих пор не найден, поиск продолжается в круглосуточном режиме, нам нужны дополнительные силы в виде людей, а также нам нужна помощь с воздуха – мы бы хотели привлечь парапланеристов. В поисках участвуют люди из соседних регионов и из Орловской области». Все, кто хочет оказать помощь в поисках пропавшего ребенка, могут позвонить по телефону 8 926 954 82 78.





Татьяна Напольских

19 июля 2017 года







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