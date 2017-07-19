Ливны переживают большой ремонт

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Ливны переживают большой ремонтНовые бордюры и асфальт, детские площадки и парковки – всё это появилось благодаря федеральной программе «Формирование современной городской среды». В её рамках за всё лето в Ливнах новый облик приобретут 7 дворов и центральный городской парк.
Чтобы «большой» ремонт пришёл именно в их дворы, жители ливенских многоэтажек сначала обсудили этот вопрос на общественных слушаниях, потом самые смелые собрали пакет необходимых документов и подали заявки на участие в программе «Формирование современной городской среды» в местное управление ЖКХ. И так набралось 7 дворов. В обновлении в первую очередь нуждались дворовые территории на улицах Октябрьской и Мира.
Подрядчики приступили к работам ещё в первых числах июня. Больше половины из намеченного уже сделано. И это при том, что изменениям подвергаются не только дороги, но и центральные части дворов.
Надежда Егурнова, жительница г. Ливны: «Мы этого ждали уже 3 года. Потому что здесь вообще ни ездить, ни ходить нельзя. Лужи - детей обливают, машины бьются все. Мы очень довольны, что начался у нас ремонт».
Как рассказала главный специалист отдела ЖКХ Управления ЖКХ администрации г. Ливны Наталья Соколова, планируется установка спортивных детских комплексов, песочницы, качелей, освещения многоквартирных домов, установка скамеек и урн.
Артур Сараян, директор компании-подрядчика: «Сломанные все бордюры поменяли. С понедельника начинаем асфальтировать и дорожки и дорогу. Я думаю, на следующей неделе уже должны всё закончить».
На обновление одного двора в среднем уходит 3,5 миллиона рублей. А чтобы подрядчики не расслаблялись, за качеством работ пристально следят члены общественной комиссии – специалисты городской администрации, отдела архитектуры, депутаты и сами жители.
Приём коллективных заявок на участие в программе «Формирование современной городской среды» в Ливнах продолжится до 1 ноября. Сама программа рассчитана до 2022 года.
Сергей Барыбин, начальник управления ЖКХ администрации г.Ливны: «Замечания, которые были высказаны комиссией, подрядная организация должна устранить до конца недели».