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Ливны переживают большой ремонт

Новые бордюры и асфальт, детские площадки и парковки – всё это появилось благодаря федеральной программе «Формирование современной городской среды». В её рамках за всё лето в Ливнах новый облик приобретут 7 дворов и центральный городской парк.

Чтобы «большой» ремонт пришёл именно в их дворы, жители ливенских многоэтажек сначала обсудили этот вопрос на общественных слушаниях, потом самые смелые собрали пакет необходимых документов и подали заявки на участие в программе «Формирование современной городской среды» в местное управление ЖКХ. И так набралось 7 дворов. В обновлении в первую очередь нуждались дворовые территории на улицах Октябрьской и Мира.
Надежда Егурнова, жительница г. Ливны: «Мы этого ждали уже 3 года. Потому что здесь вообще ни ездить, ни ходить нельзя. Лужи - детей обливают, машины бьются все. Мы очень довольны, что начался у нас ремонт».
Подрядчики приступили к работам ещё в первых числах июня. Больше половины из намеченного уже сделано. И это при том, что изменениям подвергаются не только дороги, но и центральные части дворов.
Артур Сараян, директор компании-подрядчика: «Сломанные все бордюры поменяли. С понедельника начинаем асфальтировать и дорожки и дорогу. Я думаю, на следующей неделе уже должны всё закончить».
Как рассказала главный специалист отдела ЖКХ Управления ЖКХ администрации г. Ливны Наталья Соколова, планируется установка спортивных детских комплексов, песочницы, качелей, освещения многоквартирных домов, установка скамеек и урн.

На обновление одного двора в среднем уходит 3,5 миллиона рублей. А чтобы подрядчики не расслаблялись, за качеством работ пристально следят члены общественной комиссии – специалисты городской администрации, отдела архитектуры, депутаты и сами жители.
Сергей Барыбин, начальник управления ЖКХ администрации г.Ливны: «Замечания, которые были высказаны комиссией, подрядная организация должна устранить до конца недели».
Приём коллективных заявок на участие в программе «Формирование современной городской среды» в Ливнах продолжится до 1 ноября. Сама программа рассчитана до 2022 года.


Антон Киселёв
19 июля 2017 года

 


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