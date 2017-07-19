ОНФ продолжит вести мониторинг «убитых» дорог

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среда
19.07.2017
16:54:02
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ОНФ продолжит вести мониторинг «убитых» дорогНапомним, этот проект стартовал весной. Каждый житель России мог отметить плохую дорогу на карте.
Увы, красных участков в нашей области оказалось немало. Сейчас ситуация начала выправляться. Например, на участке дороги по улице Генерала Родина в Орле, который занимал одну из лидирующих позиций в рейтинге, положен новый асфальт. Ранее дорога практически полностью была разрушена. Активные граждане загрузили фотографии данной дороги на сайт dorogi-onf.ru. За ремонт проголосовали 139 человек. И ОНФ направил запрос в администрацию Орла. Сейчас проведен и ямочный ремонт по улице 2-я Курская. Весной здесь ямы достигали 1 метра в длину при глубине 15 сантиметров.
Проект ОНФ продолжается.
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