Новости версия для печати В Орле на набережной повреждены семь фонарей Приводить в порядок фонари на новой набережной в Орле приходится не в первый раз. На днях они вновь стали объектом «приложения силы».



Более 6 километров набережных были реконструированы к юбилею Орла. Работы обошлись в 340 млн. рублей. Был сделан нижний променад, смотровые площадки, скамьи, урны, установлено новое освещение. Именно фонари приходится регулярно восстанавливать.





Татьяна Напольских

19 июля 2017 года







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