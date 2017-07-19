Новости версия для печати В Орловской области в этом году 537 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны прошли диспансеризацию Медицинская помощь была оказана 114 инвалидам и 297 участникам Великой Отечественной войны.



Сегодня право на государственную социальную помощь, в том числе на обеспечение льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями имеют 93 ветерана Великой Отечественной войны. С начала 2017 года данной категории граждан выписано 228 рецептов. Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил держать на постоянном контроле вопросы льготного лекарственного обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны, оказаниям им медицинской помощи и социальных услуг, сообщает информационный портал Орловской области.





Юлия Сулим

19 июля 2017 года







На главную страницу





