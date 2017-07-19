Новости версия для печати Вице-спикер орловского Облсовета Михаил Вдовин принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме Обсуждались основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Проект основного документа представил Министр финансов Антон Силуанов.



По словам Михаила Вдовина, значимым моментом стало сообщение председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Депутат Госдумы отметил, что все социальные обязательства перед гражданами можно выполнить без увеличения налоговой нагрузки на население и предпринимателей. Просто необходимо повысить эффективность государственных расходов и более тщательно подходить к формированию доходной части бюджета.



«Что касается нашего областного бюджета, то вместе с исполнительной властью нам необходимо тщательно поработать над формированием доходных источников. Еще раз проанализировать эффективность предоставляемых налоговых льгот, сделать анализ управленческих расходов. Совместно с налоговой инспекцией проанализировать недоимку в бюджет и особое внимание обратить на эффективность расходов бюджетных средств», – подчеркнул вице-спикер Облсовета.





Максим Шилов

19 июля 2017 года







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