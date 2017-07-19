Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 29 ДТП Среди них 4 ДТП, в результате которых 4 человека получил телесные повреждения, погибших нет.



По информации пресс-службы ГИБДД, 18 июля в 07:45 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», следовал по ул. Герцена со стороны ул. Советской и при повороте налево на ул. Московскую допустил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.



18 июля в 13:10 водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта» двигался по ул. Машкарина со стороны ул. Чечневой и в районе д. 65 по ул. Планерной допустил наезд на пешехода-подростка, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. После осмотра был отпущен домой.



18 июля в 14:50 водитель, управляя автомобилем «БМВ Х5», двигался по ул. Гостиной со стороны ул. Гагарина и в районе д. 2 по ул. Гостиной допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2112», который двигался впереди попутно, с последующим столкновением «ВАЗ-2112» с автомобилем «Рено Дастер», который также двигался впереди попутно. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения.



18 июля в 16:15 водитель, управляя автомобилем «Нива Шевроле» двигался по внутридворовой территории д. 27 по ул. Раздольной и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», который двигался по внутридворовой территории справа. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля «Лада Калина» получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

19 июля 2017 года







На главную страницу





