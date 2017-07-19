Новости версия для печати Оставаться безнаказанными нарушителям правил дорожного движения стало сложнее Орловцы все активнее включаются в акцию «Общественный контроль» и направляют в ГИБДД записи своих видеорегистраторов с фактами нарушения ПДД.



Сообщений от граждан о нарушениях ПДД на электронный адрес gibdd57@mail.ru приходит каждый день с десяток. В задачу старшего инспектора отделения пропаганды Инны Можаровой входит их обязательный просмотр. Если факт нарушения на лицо, проводится более детальная проверка и оформляется протокол.

Инна Можарова, старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Бывает так, что некоторые водители допускают достаточно грубые нарушения, например, выезд на полосу встречного движения, и тогда такие материалы направляются в суд, чтобы уже судья принимал решения по данному материалу в соответствии с действующим законодательством». Каждый месяц на орловских дорогах фиксируются тысячи нарушений правил ПДД, фактически их происходит в разы больше. Самые распространенные нарушения при пересечении пешеходных переходов и превышение скорости.



Сотрудники ГАИ уверены, чем активнее сами водители будут включаться в борьбу с теми, кто считает, что им закон не писан, тем безопаснее станет на наших дорогах.



Полицейские просят водителей обращать особое внимание на тех, кто допускает грубое нарушение правил ПДД, и тех, кто использует при движении агрессивный стиль вождения.

Инна Можарова, старший инспектор отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области:«Двигаясь в потоке транспортных средств, некоторые водители зачастую, когда не видят сотрудника Госавтоинспекции, считают, что они могут нарушить правила дорожного движения, хотя при наличии сотрудника они, может быть, этого бы не сделали». Акция «Общественный контроль» - бессрочная. За время ее проведения уже половина сообщений получила правовую оценку, составлены протоколы и назначено административное наказание вплоть до лишения водительского удостоверения.





Оксана Гранн

19 июля 2017 года







На главную страницу





