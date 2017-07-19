Новости версия для печати Музей завода «ОРЛЭКС» переедет в новое помещение Еще в 2011 году «ОРЛЭКС» был признан банкротом. С тех пор областные и федеральные чиновники неоднократно пытались его восстановить.



Но на сегодняшний день работает только один цех, и тот под руководством частного предпринимателя. Остался на заводе и музей. Четыре года его хранитель пыталась найти достойное место и сохранить его. И вот помещение и заинтересованные люди нашлись.



Флагмана орловского приборостроения уже нет. Но история его от начала и до конца жива. Ее можно увидеть в музее завода «ОРЛЭКС». Правда, вот уже четвертый год в здании нет ни света, ни отопления. Сохранить во что бы то ни стало! Спасти «Музей трудовой славы» - эту задачу поставила перед собой Александра Семёнова. Она 36 лет проработала на этом заводе, знает всю продукцию и приборы, что здесь выпускались.

Александра Семёнова, председатель орловского отделения Союза работников культуры России, хранитель народного музея истории ЗАО «ОРЛЭКС»: «Это не просто прибор - это жизнь большого дружного коллектива. И я скажу, что в эпоху своего подъема, когда здесь работало 7, 5 тысяч человек. Но это еще и их семьи, а значит - 15, 20 тысяч человек, Почти целый город». Всем этим людям пришлось найти новую работу. Александра Семёнова музей не бросила. Регулярно приходит сюда, следит за порядком. Проветривает помещение. Спасает от сырости уже и так выгоревшие фотографии. Здесь более тысяч наименований экспонатов. Сейчас приборы «ОРЛЭКСа» - уже история.



За год до своего десятилетия в июле 1967 года предприятие выпустило АРТ-2. Это полумиллионный прибор для домашних холодильников. Без него холодильник - это просто коробка.

Александра Семёнова, председатель орловского отделения Союза работников культуры России, хранитель народного музея истории ЗАО «ОРЛЭКС»: «К великому сожалению, мы ушли с рынка, и сегодня тот основной прибор, который является хлебом и основой этого завода - прибор для домашних холодильников, сейчас выпускается в Китае. Китайский прибор, естественно, уступает нашему в качестве, более того - цена намного выше». На карте мира, которая висит в музее, черными точками обозначены места, куда поставлялась продукция «Орлэкса». Карта показывает, что продукцией пользовалась не только Россия, здесь и ближнее зарубежье, и Европа.



На предприятии выпускали более 20 видов уникальной продукции для оборонного комплекса страны, товары народного потребления и сложные приборы.

Александра Семёнова, председатель орловского отделения Союза работников культуры России, хранитель народного музея истории ЗАО «ОРЛЭКС»: «Я оптимист по своей натуре. Может быть, именно этот музей послужит фундаментом для создания музея промышленности Орловского края и города Орла прежде всего». Одна мечта заводчан уже сбылась. В августе из сырого помещения, музей переедет в новое. Все экспонаты окажутся под крылом самого крупного опорного вуза региона - Орловского Государственного Университета.





Анна Вайсергисер

19 июля 2017 года







На главную страницу





