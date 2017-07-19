Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
19.07.2017
21:51:58
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

10 сентября орловцев ждут выборы

Предстоит избрать 68 депутатов сельских поселений. Кроме того, предстоит выбрать главу поселка Знаменка Орловского района.

В областном избиркоме провели очередное заседание, где рассказали о подготовке к будущим выборам.

В 23-х районах области будут проходить выборы в органы местного самоуправления. В них имеют право участвовать 55 региональных отделений политических партий и 50 общественных объединений. Процесс подачи документов и регистрация кандидатов уже идет.
Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Это 4 парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», также «Партия Роста» и «Патриоты России». Все они предоставили документы для выдвижения. На сегодняшний день на выборы в органы местного самоуправления всего было выдвинуто 233 кандидата, в том числе 141 кандидат выдвинут местными и региональными отделениями политических партий. Избирательными комиссиями на сегодня зарегистрировано 82 кандидата, в том числе 68 кандидатов от политических партий, родному кандидату от политической партии было отказано».



Татьяна Напольских
19 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта