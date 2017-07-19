Новости версия для печати 10 сентября орловцев ждут выборы Предстоит избрать 68 депутатов сельских поселений. Кроме того, предстоит выбрать главу поселка Знаменка Орловского района.



В областном избиркоме провели очередное заседание, где рассказали о подготовке к будущим выборам.



В 23-х районах области будут проходить выборы в органы местного самоуправления. В них имеют право участвовать 55 региональных отделений политических партий и 50 общественных объединений. Процесс подачи документов и регистрация кандидатов уже идет.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Это 4 парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», также «Партия Роста» и «Патриоты России». Все они предоставили документы для выдвижения. На сегодняшний день на выборы в органы местного самоуправления всего было выдвинуто 233 кандидата, в том числе 141 кандидат выдвинут местными и региональными отделениями политических партий. Избирательными комиссиями на сегодня зарегистрировано 82 кандидата, в том числе 68 кандидатов от политических партий, родному кандидату от политической партии было отказано».





Татьяна Напольских

19 июля 2017 года







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