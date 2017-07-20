Новости версия для печати Вспомнить Победу! В детских загородных лагерях Орловской области готовятся к тематическим сменам, приуроченным к 74-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от фашистских захватчиков.



Так, в оздоровительно-образовательном центре «Ёлочка» с 22 июля по 11 августа состоится смена «Дети, мир, красота!». Будут организованы двухдневный Марш мира по местам боевой славы Орловщины и выставка изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек».



В рамках смены «Творческая мозаика» в детском оздоровительно-образовательном центре «Юбилейный» с 26 июля по 6 августа запланированы творческие конкурсы патриотической песни, конкурсы чтецов, плакатов и коллажей. Также состоится флэш-моб с участием 200 детей и подростков.



В детском оздоровительно-образовательном центре «Сосновый бор» в период с 2 по 13 августа будет организована профильная смена «Юнармейцы, вперёд!». В ней примут участие 160 активистов регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Ребята посетят историко-краеведческий музей г. Дмитровска, музей центра «Сосновый бор». Также состоятся военно-патриотическая игра «Зарница» и выставка оружия. Помимо этого, запланированы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Российской Федерации.





Юлия Сулим

20 июля 2017 года







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