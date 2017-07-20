Новости версия для печати Информацию о выданных больничных орловцы могут узнать через Интернет Фонд социального страхования РФ запустил новые электронные сервисы.



Новый электронный сервис пригодится и работникам и работодателям. Можно будет увидеть на сайте начисленное по больничному пособие, а работодатель – увидеть, есть ли больничный, где и когда выдан.





Для того, чтобы получить данные, нужно лишь иметь учетную запись на портале госуслуг. А компаниям, которые хотят пользоваться электронным сервисов, необходимо будет открыть свой личный кабинет. Можно будет и вести прямую переписку с представителями фонда. Электронные сервисы доступны по ссылке: cabinets.fss.ru.





Анна Боева

20 июля 2017 года







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