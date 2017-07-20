136 племенных коров из Германии теперь получили прописку в Болховском районе

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четверг
20.07.2017
8:32:59
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136 племенных коров из Германии теперь получили прописку в Болховском районеИх закупило одно из крупных сельхозпредприятий.
Миграция животных проходила по всем правилам. За выгрузкой животных следили специалисты Россельхознадзора и ветеринарные врачи. Животные въехали на территорию России со всеми паспортами. Специалисты заключили: они здоровы, но сейчас все равно поставлены на карантин.
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