Новости версия для печати ФНС: более 90 процентов обращений в налоговую инспекцию по городу Орлу поступают в электронном виде За полгода в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. Орлу поступило 2122 обращений от граждан. Это на 789 обращений больше, чем за тот же период в 2016 году.





Более 90% обращений, поступивших в инспекцию, направлено в электронном виде через online-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Чаще всего орловцы обращались в налоговые органы за разъяснением вопросов, связанных с уплатой налогов физическими лицами и порядком предоставления налоговых льгот.





Орловское Информбюро

20 июля 2017 года







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