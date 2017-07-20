Новости версия для печати В ДТП в Курской области число жертв увеличилось до шести человек Столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них пытался развернуться через двойную сплошную. Об этом сообщается на официальном сайте Управления МВД России по Курской области. Один из автомобилей зарегистрирован в Орловской области.



Авария произошла накануне вечером в 19:30 на третьем километре автодороги «Курск-Поныри». Как сообщил нашим коллегам из ГТРК "Курск" заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Курской области Богдан Пономарёв, по предварительной информации водитель автомобиля Пежо с орловскими номерами попытался развернуться, пересекая двойную сплошную полосу. Допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан» который двигался во встречном направлении. Салон Пежо был перегружен, в нем ехали десять человек. В числе погибших один взрослый и пятеро детей в возрасте от двух до четырнадцати лет. Семь человек травмировано, среди них водитель и два пассажира автомобиля Фольксваген. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».





Татьяна Напольских

20 июля 2017 года







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