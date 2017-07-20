Новости версия для печати Первые итоги переселения из аварийного жилья Орловщина среди лидеров. Сюжет телеканала «Россия 24».



До конца программы переселения остается чуть больше двух месяцев. Как в разных регионах справились с задачей, и что такое "новое аварийное жилье"? Представить это непросто и, пожалуй, даже страшно, но еще недавно в этом шкафу лежали вещи, а в этих окнах горел свет. Но теперь пенсионерка Алла Якушина из Орла живет в новостройке. Туалет и ванная в квартире, и горячая вода есть. Новой жизнью, конечно, довольна. "Комната большая – 19 квадратов, обои симпатичные. Но самое хорошее здесь – лоджия. Очень большая, прям можно делать комнату", — говорит Алла Якушина. Алла Якушина получила "однушку" по программе переселения из аварийного жилья. Стартовала она в 2007 году, завершается 30 сентября этого года. Время подводить итоги. Орловская область – в лидерах программы. Все участники проекта, жители ветхих домов, уже живут в новых квартирах. "Программа выполнена успешно, на повестке стоит вопрос того, как мы будем реализовывать программу следующую. Тех домов, которые были признаны аварийными уже после 1 января 12-го года. К огромному сожалению, эта программа уже больше, чем та, которую мы реализовали. Если мы возьмем площадь многоквартирных домов из первой программы, из первой пятилетки 13-17 годов, там площадь составляла 28 тысяч квадратных метров, а в новой программе уже практически 50 тысяч. Если мы переведем это в реальные цифры – это составит более 2 миллиардов рублей, необходимых для расселения", — говорит Александр Ремига, заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству. Если в цифрах – 140 домов изношены больше чем на 70 процентов. Это значит – они тоже аварийные. И в Орловской области не сомневаются: продлевать программу жизненно необходимо. Больше того, вложить деньги в проект в Орловской области готовы и частые инвесторы. Две компании-застройщики заявили, что этот программа интересна. В лидерах программы переселения и республика Татарстан. В этой квартире Анна Федорова с тремя детьми живет уже месяц. До этого — разваливающийся двухэтажный дом. Если шел дождь – вода текла по стенам, сыро, холодно. В щели заползали змеи. Анна вспоминает: даже к этому привыкли. "Своя ванная, свой туалет – это так много значит! Не нужно выходить в этот вонючий коридор, там у нас наскладировано было. Я уже не говорю о том, что везде пыль и пауки. Здесь все свое, родное становится", — говорит она. Из 420 миллиардов рублей, которые на эту программу пошли, почти 50 процентов — это деньги государства в поддержку регионов. Сами бы муниципальные образования никогда бы не могли расселить такой объем жителей. И хотя результат программы серьезный — расселили 8 миллионов квадратных метров — инвестиции в этот сектор по-прежнему необходимы. Помочь в этом государству могут частные инвесторы, став партнерами в строительстве нового жилья.





Вести-Орёл

20 июля 2017 года







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