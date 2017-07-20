Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
20.07.2017
13:59:04
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Первые итоги переселения из аварийного жилья

Орловщина среди лидеров. Сюжет телеканала «Россия 24».

До конца программы переселения остается чуть больше двух месяцев. Как в разных регионах справились с задачей, и что такое "новое аварийное жилье"?
 
Представить это непросто и, пожалуй, даже страшно, но еще недавно в этом шкафу лежали вещи, а в этих окнах горел свет. Но теперь пенсионерка Алла Якушина из Орла живет в новостройке. Туалет и ванная в квартире, и горячая вода есть. Новой жизнью, конечно, довольна.
"Комната большая – 19 квадратов, обои симпатичные. Но самое хорошее здесь – лоджия. Очень большая, прям можно делать комнату", — говорит Алла Якушина.
 
Алла Якушина получила "однушку" по программе переселения из аварийного жилья. Стартовала она в 2007 году,  завершается 30 сентября этого года. Время подводить итоги. Орловская область – в лидерах программы. Все участники проекта, жители ветхих домов, уже живут в новых квартирах.
 
"Программа выполнена успешно, на повестке стоит вопрос того, как мы будем реализовывать программу следующую. Тех домов, которые были признаны аварийными уже после 1 января 12-го года. К огромному сожалению, эта программа уже больше, чем та, которую мы реализовали. Если мы возьмем площадь многоквартирных домов из первой программы, из первой пятилетки 13-17 годов, там площадь составляла 28 тысяч квадратных метров, а в новой программе уже практически 50 тысяч. Если мы переведем это в реальные цифры – это составит более 2 миллиардов рублей, необходимых для расселения", — говорит Александр Ремига, заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
 
Если в цифрах – 140 домов изношены больше чем на 70 процентов. Это значит – они тоже аварийные. И в Орловской области не сомневаются: продлевать программу жизненно необходимо. Больше того, вложить деньги в проект в Орловской области готовы и частые инвесторы. Две компании-застройщики заявили, что этот программа интересна.
В лидерах программы переселения и республика Татарстан. В этой квартире Анна Федорова с тремя детьми живет уже месяц. До этого — разваливающийся двухэтажный дом. Если шел дождь – вода текла по стенам, сыро, холодно. В щели заползали змеи. Анна вспоминает: даже к этому привыкли.
"Своя ванная, свой туалет – это так много значит! Не нужно выходить в этот вонючий коридор, там у нас наскладировано было. Я уже не говорю о том, что везде пыль и пауки. Здесь все свое, родное становится", — говорит она.
Из 420 миллиардов рублей, которые на эту программу пошли, почти 50 процентов — это деньги государства в поддержку регионов. Сами бы муниципальные образования никогда бы не могли расселить такой объем жителей. И хотя результат программы серьезный — расселили 8 миллионов квадратных метров — инвестиции в этот сектор по-прежнему необходимы. Помочь в этом государству могут частные инвесторы, став партнерами в строительстве нового жилья. 
 



Вести-Орёл
20 июля 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта