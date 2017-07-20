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четверг
20.07.2017
13:58:57
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Шесть жизней – за нарушение правил. В ДТП в Курской области участвовал автомобиль с орловскими номерами.
- Флажком – по бездорожью. Местные власти ориентируют на карту «убитых дорог» ОНФ.
- Есть где учиться, и остаться работать. Орловщина попала в рейтинг привлекательных регионов для выпускников вузов.
- История завода – в истории страны. Четыре года хранитель музея завода «ОРЛЭКС» Александра Семёнова пыталась найти достойное место истории…
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