Такой поздней уборочной страды орловские аграрии не припомнят

|
четверг
20.07.2017
18:37:08
|
|
Такой поздней уборочной страды орловские аграрии не припомнятВ этом году в поле на уборку выйдут не раньше, чем через две недели.
Старт страде, по традиции дадут ливенские аграрии. Сейчас в регионе проходят полевые семинары. Сегодня в Краснозоренском районе руководители агропредприятий объезжают поля, чтобы оценить, когда зерно будет готово к уборке. В этом году, возможно, все зерновые культуры придется убирать одновременно.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта