Новости версия для печати Такой поздней уборочной страды орловские аграрии не припомнят В этом году в поле на уборку выйдут не раньше, чем через две недели.



Старт страде, по традиции дадут ливенские аграрии. Сейчас в регионе проходят полевые семинары. Сегодня в Краснозоренском районе руководители агропредприятий объезжают поля, чтобы оценить, когда зерно будет готово к уборке. В этом году, возможно, все зерновые культуры придется убирать одновременно.





Вести-Орёл

20 июля 2017 года







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