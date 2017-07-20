Новости версия для печати Орловцы стали больше покупать оптом, чем в розницу За полгода оборот розничной торговли в регионе снизился на 0,4%, а оптовой наоборот - вырос почти на 9%. Об этом сообщает Орелстат.



Оборот в торговле – немалый. Только в розницу покупатели внесли почти 60 млрд. рублей. Около тридцати четырех миллиардов рублей отдали за непродовольственные товары. Чуть меньше двадцати шести – за продукты.





Вести-Орёл

20 июля 2017 года







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