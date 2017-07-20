В Мценске проходят празднования, посвященные Дню Города

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четверг
20.07.2017
18:37:10
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В Мценске проходят празднования, посвященные Дню ГородаВ десять часов утра начался торжественный митинг. Горожане почтили минутой молчания память павших героев и возложили цветы к мемориалу, отдавая дань уважения всем, кто выстоял и победил в жестокой схватке с фашизмом. Впереди большая праздничная программа.
Амчане в этом году отмечают даты хоть и не круглые, но вполне серьезные. Это 74 годовщина освобождения города Мценска от фашистских захватчиков и 871 год со дня основания города…
В десять вечера - салют на главной площади города, а после него – дискотека. Главное, чтобы сегодня амчан не подвела погода.
Антон Киселёв
20 июля 2017 года
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