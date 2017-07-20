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В Мценске проходят празднования, посвященные Дню Города

Амчане в этом году отмечают даты хоть и не круглые, но вполне серьезные. Это 74 годовщина освобождения города Мценска от фашистских захватчиков и 871 год со дня основания города…

В десять вечера - салют на главной площади города, а после него – дискотека. Главное, чтобы сегодня амчан не подвела погода.