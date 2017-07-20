Новости версия для печати Паспорт, регистрацию, адресную справку и приглашение на въезд в Россию теперь возможно оформить на едином Интернет-портале госуслуг Такими нововведениями поделились специалисты Орловского управления по вопросам миграции.



Ранее, для того, чтобы оформить все эти документы, орловцам необходимо было собрать все бумаги и лично принести в управление по вопросам миграции. Отстоять очередь к специалисту, потом в кассу, и только после, в назначенный день, забрать нужный документ. Сегодня в здании МФЦ всем желающим объяснили, что всё это можно оформить через Интернет, причем с 30%-ой скидкой на госпошлину. Оплатить её можно также он-лайн. По словам заместителя начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области Ирины Пеньковой, государственная пошлина при личном обращении за выдачу биометрического заграничного паспорта составит 3500 рублей. В том случае, если заявление будет подано в электронном виде – 2450 рублей. Список услуг в сфере миграции, уверили специалисты, со временем будет расширяться. А для того, что ими воспользоваться, достаточно завести личный кабинет на сайте госуслуг и подтвердить учётную запись в многофункциональном центре.





Антон Киселёв

20 июля 2017 года







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