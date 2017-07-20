Новости версия для печати Московская проверка проведена. Выводы будут сделаны в ближайшее время После звонков президенту России от орловцев по проблеме нехватки льготных лекарств, в Орел приезжала комиссия из Контрольного управления Президента.



Члены комиссии проверяли всё: регистры льготников, смотрели те лимиты, которые доводятся из федерального бюджета, изучали нашу истинную потребность в льготных лекарственных препаратах, сообщил нам руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин. «Мы всё старались максимально открыто показать. Мы надеемся, что после этой проверки ситуация будет доложена президенту. И будет принято решение, которое бы способствовало разрешению ситуации и улучшению снабжения инвалидов льготными лекарственными препаратами. Мы признаем, что проблема с обеспечением федеральных льготников лекарственными препаратами имеется», - сказал Лялюхин. Пока оценка «из столицы» не выставлена. Но, как отметил руководитель Департамента здравоохранения, со всеми, кто обращался, проведены встречи. Их проблемы решают в индивидуальном порядке.





Татьяна Напольских

20 июля 2017 года







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