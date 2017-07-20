Новости версия для печати В орловских детских лагерях открываются профильные смены 22 июля в центре «Ёлочка» стартует смена «Дети, мир, красота!». В ее рамках будет организован Марш мира по местам боевой славы Орловщины.



5 августа дети примут участие в мероприятиях, посвященных Дню города Орла. В лагере «Юбилейный» запланированы конкурсы патриотической песни «Городу над Окой посвящается», конкурсы чтецов, плакатов и коллажей. Также состоится большой флешмоб. А в центре «Сосновый бор» соберутся 160 активистов регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Их ждет игра «Зарница».





Вести-Орёл

20 июля 2017 года







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