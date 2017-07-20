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четверг
20.07.2017
18:37:03
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Оценить качество орловских дорог и подтолкнуть власти к решению проблем помогает проект ОНФ «Убитые дороги»Благодаря активности горожан, в Орле в программу ремонта вошли 10 наиболее популярных участков «бездорожья». А некоторые уже успели отремонтировать.
Проект ОНФ действует по всей России. В конце 2017 года будет сформирован рейтинг субъектов РФ. Он покажет, в каком регионе карта «убитых дорог» работает наиболее эффективно, и насколько оперативно устраняются дорожные дефекты, влияющие на аварийность.
Вместе с активистами Общероссийского Народного Фронта наш корреспондент Татьяна Тимохина проехала по наиболее популярным «убитым дорогам» Орла. И заодно поинтересовалась у орловских автомобилистов, как проходит дорожный ремонт.
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