Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия»



- Шесть жизней – за выезд на встречку.



- 7 км. – с ветерком! Дорогу к Спасскому обновляют.



- Учёба – на высоте птичьего полета.



- Не доверяй, и проверяй. Налоговики предупредили о мошенниках.



- С праздником, амчане! Во Мценске отмечают День Города.



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Вести-Орёл

20 июля 2017 года







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