Новости версия для печати Учёба на высоте птичьего полета Чтобы оперативно и безошибочно реагировать на самые сложные ситуации, орловские спасатели проводят постоянные учения. Очередную тренировку провели на уровне девятого этажа жилого дома. Его жители также были задействованы.



Местом условного ЧП стал 17-ти этажный жилой дом. Точнее квартира на 9-ом этаже. Огонь и дым отрезал выходы для жильцов верхних этажей. В учениях был задействован подъемник, по которому эвакуировали людей, ситуацию с воздуха контролировал беспилотник. Пожарные рассказали, как себя вести в критической ситуации. Стоит отметить, что в такой высотке 152 квартиры. Итоги реального ЧП могут быть трагичными.





Татьяна Напольских

21 июля 2017 года







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