Новости версия для печати Орловские налоговики предупреждают о новом виде мошенничества Неизвестные обзванивают орловцев, и автоответчик от имени ФНС России сообщает о задолженности или отсутствии декларации о доходах. Когда человек перезванивает, у него снимают деньги с телефонного счета.



Звонки поступают в основном из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Татарстан. 8-800-222-22-22. В налоговой инспекции особо подчеркнули, что о долгах можно узнать только на официальном сайте , в налоговой инспекции или по телефону Контакт-центра

При поступлении звонков от неизвестных абонентов, тем более из других регионов, не совершайте ответных звонков. В случае возникновения вопросов за всеми разъяснениями необходимо обращаться в территориальные налоговые органы.







Татьяна Напольских

21 июля 2017 года







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