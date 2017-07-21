Орловские налоговики предупреждают о новом виде мошенничества

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пятница
21.07.2017
15:16:22
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Орловские налоговики предупреждают о новом виде мошенничестваНеизвестные обзванивают орловцев, и автоответчик от имени ФНС России сообщает о задолженности или отсутствии декларации о доходах. Когда человек перезванивает, у него снимают деньги с телефонного счета.
Звонки поступают в основном из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Татарстан.
В налоговой инспекции особо подчеркнули, что о долгах можно узнать только на официальном сайте, в налоговой инспекции или по телефону Контакт-центра 8-800-222-22-22.
При поступлении звонков от неизвестных абонентов, тем более из других регионов, не совершайте ответных звонков. В случае возникновения вопросов за всеми разъяснениями необходимо обращаться в территориальные налоговые органы.
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