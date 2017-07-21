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Дорогу к Спасскому обновляют

Свежий асфальт уложен практически полностью.

Дорога к музею-усадьбе Спасское-Лутовиново уже давно вызывала нервную дрожь у автомобилистов, и головную боль у чиновников. В этом году лед тронулся. Более 7 километров, от поворота с региональной трассы и до новой школы радуют глаз новым покрытием.
 
Дорожники работают основательно. Ведется постоянный контроль, начиная с асфальтозавода и заканчивая укладкой. 
 
Но положить асфальт это еще не весь проект. В контракте прописаны работы по ремонту моста через небольшую речушку Нижняя Зароща. Всего же в этом году в Мценском районе отремонтируют около 20 километров дорог. В трёх населенных пунктах поставят опоры электроосвещения вдоль дорог.
 
Аналогичные работы будут вестись еще в пяти районах области. Общая протяженность новых линий освещения 26 километров. 
 





Оксана Гранн
21 июля 2017 года

 


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