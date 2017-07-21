Новости версия для печати «Времена года, лето. Живопись Андрея Ильича Курнакова» Сегодня в 16 часов в мемориальной мастерской Андрея Курнакова начнется музыкально – поэтический вечер.



Под звуки гитары, в исполнении студентки Санкт-Петербургского музыкального училища Дарьи Пученковой, под стихи Виктора Дронникова, на экран будут проецировать полотна Андрея Курнакова на летнюю тематику. Будут представлены работы не только из фондов мемориальной мастерской и галереи Курнакова, а также из орловского музея Тургенева и музея-заповедника «Спасское–Лутовиново».



По словам хранителя фондов мемориальной мастерской Ирины Барсуковой, летние пейзажи Курнакова очень яркие, красивые, интересные. Если проекция пойдет под гитару, в этом будет особый шарм, очарование…





Татьяна Тимохина

21 июля 2017 года







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