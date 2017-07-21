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пятница
21.07.2017
15:16:13
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«Времена года, лето. Живопись Андрея Ильича Курнакова»Сегодня в 16 часов в мемориальной мастерской Андрея Курнакова начнется музыкально – поэтический вечер.
Под звуки гитары, в исполнении студентки Санкт-Петербургского музыкального училища Дарьи Пученковой, под стихи Виктора Дронникова, на экран будут проецировать полотна Андрея Курнакова на летнюю тематику. Будут представлены работы не только из фондов мемориальной мастерской и галереи Курнакова, а также из орловского музея Тургенева и музея-заповедника «Спасское–Лутовиново».
По словам хранителя фондов мемориальной мастерской Ирины Барсуковой, летние пейзажи Курнакова очень яркие, красивые, интересные. Если проекция пойдет под гитару, в этом будет особый шарм, очарование…
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