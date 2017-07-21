Новости версия для печати В Сергиевом Посаде сегодня проходит заседание Совета при полномочном представителе президента в ЦФО Оно посвящено туризму и восстановлению маршрута «Золотое кольцо», которому в этом году исполняется полвека. В совещании принимает участие губернатор Орловской области Вадим Потомский.



В нашем регионе в сентябре 2016 года был создан туристский кластер. Участниками проекта стали все основные организации и туристические компании. Создан также Туристский информационный центр области Орловской области. В Минэкономразвития была направлена заявка, по итогам рассмотрения которой в 2017 году предприятия туристского кластера получат субсидии в размере 3 млн. рублей. В прошлом году область посетили 342 тысячи туристов.





Татьяна Напольских

21 июля 2017 года







На главную страницу





