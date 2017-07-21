В Сергиевом Посаде сегодня проходит заседание Совета при полномочном представителе президента в ЦФО

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пятница
21.07.2017
15:16:11
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В Сергиевом Посаде сегодня проходит заседание Совета при полномочном представителе президента в ЦФООно посвящено туризму и восстановлению маршрута «Золотое кольцо», которому в этом году исполняется полвека. В совещании принимает участие губернатор Орловской области Вадим Потомский.
В нашем регионе в сентябре 2016 года был создан туристский кластер. Участниками проекта стали все основные организации и туристические компании. Создан также Туристский информационный центр области Орловской области. В Минэкономразвития была направлена заявка, по итогам рассмотрения которой в 2017 году предприятия туристского кластера получат субсидии в размере 3 млн. рублей. В прошлом году область посетили 342 тысячи туристов.
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