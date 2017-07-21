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пятница
21.07.2017
15:16:17
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Как выйти из сумрака? Жители улицы 6-ой Орловской Дивизии в Орле просят света. - Ночная музыка дорожного ремонта. Лужковский мост украсил первый слой нового асфальта. - Доплыли до второго места. «Юные спасатели» вернулись из Смоленской области с наградами. - Музыка таланта. Через полтора часа в мастерской Андрея Курнакова начнется необычная встреча.
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