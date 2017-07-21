Новости версия для печати «Юные спасатели» Орла вернулись из Смоленской области с победой Ребята заняли второе место на межрегиональных соревнованиях, которые организует МЧС.



В соревнованиях принимали участие команды из 17 областей. Более 200 ребят на протяжении двух конкурсных дней демонстрировали навыки, необходимые для спасателей - скоростное маневрирование на маломерном судне, гребля в паре, спасение утопающего, плавание.





Вести-Орёл

21 июля 2017 года







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