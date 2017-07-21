Новости версия для печати В Духовном православном центре в Вятском Посаде состоялось освящение купели В храме Сретения Господня, прошел молебен и ее освящение. Теперь верующие смогут не только набрать святой воды, но и окунуться в купели.



Освещение прошло около иконы Божией Матери «Живоносный источник». В дар ее преподнес иконописец Вячеслав Родионов. Символично, что она появилась в храме в день Казанской иконы Божией Матери. Как гласят летописи, это событие произошло в XVI веке. До сих пор образ Казанской иконы Божией Матери остается одним из самых почитаемых на Руси. Этому празднику были посвящены торжественные службы, которые прошли в Храмах региона.





Анна Вайсергисер

21 июля 2017 года







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