Новости версия для печати В Орловской области ожидается ухудшение погоды В предстоящие выходные дни возможны грозы и град с порывами ветра до 22 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Орловской области работает в режиме повышенной готовности.



По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дожди, местами небольшие, в отдельных районах сильные, местами грозы, град. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, при грозах местами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°, днем +22…+27°. В воскресенье ночью местами умеренные дожди с грозами, в отдельных районах небольшие дожди, днем без осадков. Ветер Северный 5-10 м/с, при грозах местами до 18 м/с.





Орловское Информбюро

21 июля 2017 года







На главную страницу





