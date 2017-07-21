В Орловской области ожидается ухудшение погоды

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пятница
21.07.2017
15:16:24
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В Орловской области ожидается ухудшение погодыВ предстоящие выходные дни возможны грозы и град с порывами ветра до 22 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Орловской области работает в режиме повышенной готовности.
По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дожди, местами небольшие, в отдельных районах сильные, местами грозы, град.
Ветер переменных направлений 5-10 м/с, при грозах местами до 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+17°, днем +22…+27°.
В воскресенье ночью местами умеренные дожди с грозами, в отдельных районах небольшие дожди, днем без осадков.
Ветер Северный 5-10 м/с, при грозах местами до 18 м/с.
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