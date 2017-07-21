Новости версия для печати Орловские судебные приставы пополнили бюджет более чем на 400 миллионов рублей По итогам первого полугодия судебные приставы Орловской области взыскали 219 миллионов 326 тысяч рублей недоимки по налогам, что на 118,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Всего в консолидированный бюджет за этот период взыскано 401 миллион 046 тысяч рублей обязательных платежей, что на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Орловское Информбюро

21 июля 2017 года







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