Мобильное приложение поможет орловским покупателям проверить кассовый чек после покупки

|
|
Мобильное приложение поможет орловским покупателям проверить кассовый чек после покупкиМобильное приложение «Проверка кассового чека», разработанное Федеральной налоговой службой, обеспечивает покупателям дополнительную защиту своих прав, быстро и удобно проверить его легальность и в случае возникновения вопросов направить жалобу в ФНС России.
1 июля 2017 года российский бизнес перешел на новую систему применения контрольно-кассовой техники. Кассы нового образца передают налоговикам информацию о расчетах в режиме онлайн, а также печатают на чеке QR-код для возможной проверки корректности совершенной кассовой операции. Теперь при расчете с продавцом можно контролировать законность покупок с помощью мобильного приложения.
Мобильное приложение позволяет пользователям хранить историю собственных чеков, отслеживать расходы на покупки и вести электронный семейный бюджет. Приложение бесплатно и доступно для скачивания в Аppstore и Googleplay
.