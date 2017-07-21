Новости версия для печати Мобильное приложение поможет орловским покупателям проверить кассовый чек после покупки Мобильное приложение «Проверка кассового чека», разработанное Федеральной налоговой службой, обеспечивает покупателям дополнительную защиту своих прав, быстро и удобно проверить его легальность и в случае возникновения вопросов направить жалобу в ФНС России.



1 июля 2017 года российский бизнес перешел на новую систему применения контрольно-кассовой техники. Кассы нового образца передают налоговикам информацию о расчетах в режиме онлайн, а также печатают на чеке QR-код для возможной проверки корректности совершенной кассовой операции. Теперь при расчете с продавцом можно контролировать законность покупок с помощью мобильного приложения. Мобильное приложение позволяет пользователям хранить историю собственных чеков, отслеживать расходы на покупки и вести электронный семейный бюджет. Приложение бесплатно и доступно для скачивания в Аppstore и Googleplay





Орловское Информбюро

21 июля 2017 года







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