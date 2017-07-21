Новости версия для печати 20 лет в борьбе за свет Жители улицы 6-й Орловской дивизии мечтают «выйти из сумрака». Просьбы продлить уличное освещение за станцию Лужки местные жители высказывали не раз. И очень надеялись на программу модернизации городского освещения. Благодаря которой, в Орле было заменено 11,5 тысяч светильников. Но до их улицы освещение так и не дошло.



Нормальное освещение на конечной остановке всех маршруток, по улице 6-й Орловской дивизии, или как говорят в народе, на станции Лужки - заканчивается. Сама станция освещена благодаря подсветке магазинов. Чуть дальше полная темнота. Летом вроде ничего страшного, но с наступлением холодов темнеет значительно раньше, тут и начинаются проблемы, говорят местные жители. История «Споткнулся, упал, очнулся гипс» не нова. Идти домой на ощупь, и по дорогам, которые не отличаются качеством, чревато последствиями. Так они живут еще с конца прошлого века. И письма в администрацию пишут регулярно. Чиновники о проблеме знают. По словам заместителя директора МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Сергея Маркина, для оборудования линий освещения фонарями, необходимо дополнительное финансирование в размере 450 тысяч рублей. Точной даты начала проведения работ не назвали. Так что ждать выделения финансирования, жителям придётся, вооружившись фонариками.









Анна Вайсергисер

21 июля 2017 года







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